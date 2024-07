Privezali so ga na radiator in mučili, nato je padel s 27. nadstropja: Boris molči, ostali še na begu

Iz Srbije poročajo o pravi grozljivki. Tako so Beograjčana zaradi dolgov ugrabili izsiljevalci, ga za dva dni zaprli in pretepli. Ko se mu je uspelo rešiti in poskušal pobegniti, je padel s 27. nadstropja stavbe in umrl.

Policija sumi, da so štirje ugrabitelji Beograjčana najprej zlorabljali v koči na Fruški gori, nato pa še v stanovanju v Beogradu, kjer so ga privezali na radiator ter ga z rokami in nogami udarjali po glavi in ​​telesu. Moškemu se je nekako uspelo rešiti, nato pa je iz stanovanja v 27. nadstropju skušal pobegniti preko terase, med begom pa je padel na beton pred stavbo in na kraju umrl, navaja Blic. Nato sta osumljenca drug za drugim zapustila stanovanje in s seboj odnesla smeti, cigarete, plastične vezice in škarje, torej vse, kar sta uporabljala med ugrabitvijo.

Na oknu našel majhne koščke trupla

Za Alo Je ena od prič razkrila, da je bil prizor grozljiv.

»Okoli druge ure zjutraj je močno počilo, mislili smo, da gre za kakšno strmoglavljenje letala. Ko smo šli ven, smo ugotovili, da je s stolpnice 2 skočil moški. Bil je popolnoma gol, njegovi deli telesa pa so končali vsepovsod. Živim v pritličju, na oknu pa sem našel majhne koščke trupla« je dejal.

Višje državno tožilstvo v Beogradu je uvedlo preiskavo proti štirim osumljencem ugrabitve moškega, ki je bil v ujetništvu od 25. do 26. julija. Osumljeni Boris A. se je branil z molkom, preostali trije osumljenci pa so še na begu.