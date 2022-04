Primer male Maddie rešen po 15 letih? Policija ima osumljenca in je že v zaporu

Starša britanske deklice Madeleine McCann, ki je izginila med počitnicami leta 2007, sta pozdravila novico, da so portugalski in nemški preiskovalci po 15 letih vendarle identificirali uradnega osumljenca za njeno izginotje. Gre za že obsojenega nemškega posiljevalca, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dekličina starša Kate in Gerry McCann sta v izjavi na svoji spletni strani v petek zvečer zapisala, da je novica o prvem uradnem osumljencu rezultat napredka v preiskavi izginotja njune hčerke. »Čeprav je možnost majhna, nismo izgubili upanja, da je Madeleine še vedno živa in da se bomo z njo ponovno srečali,« sta dodala. Njenega trupla namreč nikoli niso našli.

Zastarano dejanje?

Portugalsko državno tožilstvo je pozno v četrtek sporočilo, da je bil v tem odmevnem primeru identificiran arguido ali uradni osumljenec. Čeprav ga javno niso poimenovali, je znano, da gre za Christiana B., ki ga v primeru Maddie preiskuje tudi tožilstvo v nemškem Brunswicku. Proti njemu sicer v nobeni od držav še ni bila vložena obtožnica.

Odvetnik osumljenega Friedrich Fuelscher je za francosko tiskovno agencijo AFP opozoril, da portugalske objave ne bi smeli precenjevati, saj da je povezana s 15-letnim zastaralnim rokom za določena kazniva dejanja, ki se bo v kratkem iztekel. Tudi tožilec iz Brunswicka Hans Christian Wolters je ocenil, da gre bolj za formalnost, ki ne pomeni večjega preboja v preiskavi.

Christian B. trenutno prestaja sedemletno kazen v Oldenburgu na severu Nemčije zaradi posilstva 72-letne ameriške turistke leta 2005 v portugalskem kraju Praia da Luz.

Kaj se je zgodilo 3. maja 2007?

Madeleine McCann, ki je bila takrat stara tri leta, je 3. maja 2007 izginila v istem obmorskem letovišču. Preiskovalci menijo, da so jo verjetno ugrabili iz počitniškega stanovanja, kjer je bivala njena družina. Christian B. (45) je v tistem obdobju večkrat obiskoval ta del Portugalske, kjer je med drugim vlamljal v hotelske sobe in preprodajal mamila. V zaporu so ga menda že zaslišali, pa poroča britanski Times.