Prijeti moški, ki je osumljen, da je z zračno puško ustrelil dečka (11)

Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve v Beogradu, PS Savski venac, so prijeli M. M. (64) zaradi obstoja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi snovmi.

Osumljen je, da je včeraj okoli 19.15 ustrelil enajstletnika v stegno, ki se je igral v bližnjem parku, v Sarajevski ulici v Beogradu, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Enajstletnega dečka so oskrbeli na Inštitutu za mater in otroka v Beogradu.

M. M. so odredili pridržanje do 48 ur in ga bodo ob kazenski ovadbi privedli v pristojnost višjega državnega tožilstva v Beogradu, poroča espreso.co.rs.