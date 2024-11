Prijeli hišnika in ravnateljico šole: dijakinje je spolno nadlegoval, ona pa naj bi ga ščitila

29-letni F. H., hišnik osnovne šole na območju Velike Gorice pri Zagrebu, bo najmanj en mesec preživel v priporu zaradi suma storitve spolne zlorabe otroka, mlajšega od 15 let. Spolno zlorabljal je učenke, mlajše od 15 let. »Vodil jih je na stranišče, se jih dotikal, jim pošiljal fotografije svojega spolovila in take zahteval tudi od njih,« so poročali na Nova TV.

Pošiljam jim je tudi neprijetna sporočila in jih čakal na parkirišču šole.

Deklice si o dogajanju sprva niso upale nikomur povedati, bilo jih je tudi sram. Da je nekaj hudo narobe, je prva opazila prijateljica ene od domnevnih žrtev, ko jo je osumljeni 29-letnik prijel za roke in jo poskušal odpeljati na stranišče.

Po poročanju hrvaških medijev se je po prvih prijavah na policijo obrnilo še več domnevnih žrtev. Zlorabe naj bi se dogajale vse od septembra letos.

Boleče podrobnosti

Policisti so aretirali tudi 48-letno ravnateljico šole zaradi neizvajanja odločbe o varovanju blaginje otrok in ranljivih skupin, torej so jo osumili ravnanja v nasprotju s pravili stroke.

Za hišnika je tožilstvo predlagalo enomesečni preiskovalni pripor in so ga pridržali, 48-letna ravnateljica pa se bo lahko zagovarjala na svobodi, a je dobila prepoved približevanja šoli.

Starši so za Novo TV spregovorili o bolečih podrobnostih, češ, da je hišnik deklice »vabil na stranišče za invalide, otipaval, jim pošiljal fotografije svojih genitalij in jih nagovarjal, da so mu poslale tudi svoje gole fotografije«.

Ko so šli starši z otroki na policijsko postajo prijavit, kaj se je zgodilo, so na veliko presenečenje ugotovili, da je imel osumljeni vpogled v osebne podatke otrok. Sklepajo, da mu je to omogočila ravnateljica.

Ravnateljica naj bi očitno ščitila hišnika, svojim zaposlenim pa je menda »jasno sporočila, da se o primeru ne sme več razpravljati in naj ne obveščajo staršev«.

Poročanju hrvaških medijev naj bi ravnateljico v preteklosti že preiskovali zaradi suma zlorabe šolskega proračuna. S tujim denarjem naj bi plačevala za bencin in oblačila, v nekaterih primerih pa je pri tem sodeloval tudi osumljeni.