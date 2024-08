Prijatelji umrlega mornarja: »Bil je vesten človek in vedno je skrbel za varnost«

V nesreči na Malem Lošinju so ob padcu vstopne rampe trajekta Lastovo v nedeljo okoli 15. ure umrli trije mornarji, so v nedeljo potrdili na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Eden iz zadrske regije in dva iz Splitsko-dalmatinske županije.

»Enega od mrtvih mornarjev sem zelo dobro poznal. Nehvaležno mi je karkoli reči. Vsako podjetje ima svoja pravila, ljudje, ki delajo v njem, najbolje poznajo ladjo. Predvsem so najpomembnejša tista, ki se nanašajo na varnost. Pokojni je bil človek, ki mu je bilo preprosto najbolj mar,« pove kapitan z dolgoletnimi izkušnjami in znanec enega od pokojnih zaposlenih v Jadroliniji.

Spomnimo, trije jadralci so v nedeljo umrli, ko je nanje padla rampa trajekta Lastovo na Malem Lošinju. Kaj točno se je zgodilo, še ugotavljajo. Toda ta tragedija je globoko pretresla vse mornarje.

»Ko člani posadke tragično preminejo, je nesmiselno govoriti o tem, kaj bi lahko storili. Pokojni je res vedno skrbel, da so bili vsi varni, tako on kot posadka,« dodaja kapitan.

Pokojni je živel na območju Zadra, druga dva pa sta bila iz Splitsko-dalmatinske županije. Po besedah ​​znancev žrtev ni imel družine. Bil je dolgoletni uslužbenec Jadrolinije in krmar iz zaledja Zadra.

»Umirjen, vesten, izjemno dobre volje. Svoje družine ni imel, imel pa je dva brata in sestro. Vsi so v šoku. Res je slovel kot človek, ki svoje delo opravlja izjemno vestno in odgovorno. Enostavno ni bil tisti, ki bi ga morali opozarjati na varnost, še posebej na ladji. Kako se je s kolegi znašel pod rampo, nam ni jasno,« pravijo sosedje ponesrečenca.

Vsako poletno jutro trajekt Lastovo izpluje iz luke Gaženica v Zadru, natanko šest ur in deset minut kasneje pa pristane na Malem Lošinju in se še isti dan vrne v Zadar. Morska pot, dolga 51 morskih milj, je druga najdaljša na Jadranu. Kaj se je zgodilo, da je vstopna rampa tako padla, je treba še ugotoviti.

Vsi pretreseni

»Gre za dogodek, ki nas je vse pretresel in vznemiril, žal so trije člani Jadrolinije izgubili življenje, četrti član pa je poškodovan, dobra novica pa je, da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Najprej želim izraziti globoko obžalovanje in sožalje članom posadke in družinam,« je dejal državni sekretar za morje in sklade EU Josip Bilaver, ne da bi se spuščal v podrobnosti potekajoče preiskave, v kateri sodelujeta pristaniška uprava in Agencija za preiskavo nesreč v pomorski promet.

»Preiskavo izvajajo pooblaščeni delavci ministrstva in pristojne pristaniške kapitanije. Vzporedno s to preiskavo Agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu izvaja varnostno preiskavo, da bi ugotovila okoliščine in vzroke, ki so privedli do pomorske nesreče, ter predlagala korektivne ukrepe za njihovo preprečitev in ponovitev, izboljšanje varnost plovbe ter zmanjšati tveganje za posledice pomorskih nesreč,« so sporočili z ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, 24sata.hr.