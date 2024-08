Znane pretresljive podrobnosti nesreče na Hrvaškem, v kateri so umrli trije ljudje (VIDEO)

V nesreči v Malem Lošinju so ob padcu vstopne rampe trajekta Lastovo v nedeljo okoli 15. ure umrli trije mornarji, so v nedeljo potrdili na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Eden je bil huje poškodovan in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico na Reko. Njegovo stanje je stabilno in je pri zavesti.

Kot je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, število žrtev sprva ni bilo povsem jasno, saj je večtonska rampa ukleščila člane posadke podjetja Jadrolinija. Preživelemu mornarju so na pomoč priskočili gasilci, ki so se znašli v bližini. Potegnili so ga iz morja in ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reko.

Eden od članov posadke na psihiatriji

Predsednik uprave Jadrolinije David Sopta je povedal, da so pretreseni zaradi tragičnega dogodka, v katerem so življenje izgubili dva mornarja z območja Splita in en iz Zadra.

Tiskovna predstavnica podjetja Marija Zaputović Mavrinac je za Jutarnji list potrdila, da je en član posadke, ki je bil priča nesreči, zaradi šoka pristal na psihiatričnem oddelku v reški bolnišnici. Kot poroča medij, je pomorščak v šoku več ur sedel na klopci na soncu blizu trajekta, reševalno vozilo pa je prišlo ponj šele po 19. uri, čeprav so iz Lošinja večkrat klicali nujno medicinsko pomoč.

Vhodna rampa tehta najmanj 10 ton

Trajekt Lastovo vozi na liniji Zadar–Ist–Olib–Silba–Premuda–Mali Lošinj. Izdelan je bil leta 1969 na Japonskem za japonskega naročnika, leta 1978 pa je postal del flote Jadrolinije. Po navedbah Sopte doslej z njim niso imeli težav. Hrvaški Index je objavil posnetek trajekta, ki je ubil tri ljudi. Kot poročajo, takšna vhodna rampa tehta najmanj 10 ton.