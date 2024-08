Huda nesreča trajekta na Hrvaškem, umrlo več ljudi: »Slišali smo močan udarec«

Hrvaška spletna stran index.hr poroča o hudi nesreči trajekta Lastovo, ki se je zgodila okrog 15.30 v trajektnem pristanišču v Malem Lošinju.

Kot so zapisali, je vhodna rampa trajekta padla in stisnila več mornarjev hrvaškega prevoznika Jadrolinija. Smrtnih žrtev je več. Policija je sprva dejala, da sta umrli dve osebi, ena pa je težko poškodovana, kasneje se je oglasilo Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo in dejalo, da so umrle tri osebe, ena pa je težko poškodovana, poroča Index.

»Živimo v hiši čez cesto, slišali smo močan udarec, močno se je streslo, « je za spletno stran 24sata.hr povedala bralka. Dodala je, da je policija prišla čez pet minut in da je rampa padla, ko avtomobili še niso šli ven.

Rampa nenadoma padla

STA poroča, da je dobro obveščeni vir za časnik Večernji list povedal, da so mornarji po izkrcanju potnikov nekaj preverjali na vstopni rampi, preden bi na krov spustili nove potnike. Med tem početjem je rampa nenadoma padla in jih pokopala pod seboj.

Preživelemu mornarju so prvi na pomoč priskočili gasilci, ki so se znašli v bližini. Potegnili so ga iz morja, po besedah županje Malega Lošinja Ane Kučić pa so ga nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reko.

Trajekt Lastovo vozi na liniji Zadar - Ist - Olib - Silba - Premuda - Mali Lošinj in bi moral ob 16. uri izpluti proti Zadru. Jadrolinija je potnike obvestila, da je bil odhod trajekta iz Malega Lošinja odpovedan in da bodo vzpostavili povezavo iz pristanišča Premuda.

Trajekt je bil izdelan leta 1969 na Japonskem za japonskega naročnika, leta 1978 pa je postal del flote Jadrolinije. Dolg je skoraj 73 metrov in širok slabih 14 metrov, vstopna rampa pa je težka najmanj deset ton, še poroča Index.