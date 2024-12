Pričanja po petkovem napadu: »Videl sem avtomobil in ljudi, ki so ležali na tleh. Krvaveli so«

Petdesetletni zdravnik, psihiater, po rodu iz Savdske Arabije Taleb Jawad Al Abdulmohsen, ki je v Nemčijo pribežal leta 2006, deset let pozneje pa je tam tudi pridobil status političnega begunca, naj bi petkov pokol na božičnem sejmu v nemškem mestu Magdeburg dlje načrtoval. Že nekaj dni pred tem naj bi se nastanil v bližnjem hotelu Maritim ter najel vozilo BMW X3, s katerim je v petek zvečer z vso hitrostjo zapeljal v množico, ki je stala ob stojnicah, in se ustavil šele po 400 metrih vožnje. Nemški časnik Bild poroča, da naj bi se Taleb na dan napada sprehodil po sejmu oziroma opazoval tamkajšnje dogajanje.

5 Toliko ljudi je umrlo v petkovem napadu. 400 Razdalja morilske vožnje v metrih ob božičnih stojnicah 2006 Leto, ko je Taleb Jawad Al Abdulmohsen prispel v Nemčijo.

Policisti so ga takoj po dejanju aretirali. Ker je v napadu ubil štiri ženske in devetletnega otroka, 200 ljudi pa ranil, se bo moral na sodišču najverjetneje zagovarjati zaradi petih umorov in večkratnih poskusov umora.

Mnogi na sejmu niso mogli uiti morilskemu zdravniku. FOTO: Christian Mang/Reuters

Izpovedi obiskovalcev, ki so bili tistega usodnega petkovega dne na sejmu, so pretresljive. Nadine je povedala, kako je vozilo zadelo njenega partnerja in ga dobesedno iztrgalo iz njenih rok, pri tem naj bi utrpel poškodbe noge in glave. »Bilo je grozno,« je dodala 32-letnica. Kako sta v nekem trenutku božično glasbo prekinila »ropotanje in zvok razbitega stekla«, je izpostavil Gianni Warzecha, ki je bil tam z dekletom. Le nekaj trenutkov zatem je zavladala panika. »Videl sem avtomobil in ljudi, ki so ležali na tleh. Krvaveli so. Med njimi so bili tudi otroci,« mu bo za vedno ostalo v spominu. Sam se je takrat osredotočil na prvo pomoč poškodovanim.

Prva reševalna vozila so prispela nekaj minut pozneje. Glede na število žrtev jih je bilo, kot je še dodal, premalo, zato so večino prve pomoči opravili kar tam prisotni ljudje. »Bilo je kaotično,« je stanje na terenu opisal novinar Lars Frohmüller, ki je kot poročevalec na kraj dogodka prišel le nekaj minut po tragediji.

Deloval sam, motiv ni znan

Zakaj se je 50-letnik odločil za tako skrajno dejanje, še ni znano. Odgovor na to vprašanje bo dala preiskava. Po navedbah državnega tožilca Horsta Walterja Nopensa bi lahko šlo tudi za napadalčevo nezadovoljstvo z obravnavo beguncev iz Savdske Arabije v Nemčiji. Po navedbah varnostnih virov v Riadu je Savdska Arabija nanj nemške oblasti opozorila pred enim letom in zahtevala njegovo izročitev. Osumljenec naj bi bil šiitski musliman, ki je na spletu delil ekstremistične zapise, povezane s sovraštvom do islama.

Pred magdeburško cerkev so mnogi prinesli cvetje in prižigali svečke v spomin na žrtve. FOTO: John Macdougall/Afp

»Z gotovostjo lahko trdimo, da je bil storilec islamofob,« je dejala nemška notranja ministrica Nancy Faeser. Pred petimi leti se je v pogovoru z novinarji Taleb hvalil s tem, da svetuje na tisoče Savdijcem, kako naj zapustijo rodno državo ter na Zahodu dobijo politični azil. Sebe je videl kot »rešitelja« žensk iz konservativne savdske družbe, kjer imajo ženske malo pravic. Trdil je, da so institucije v Nemčiji tem ženskam napačno svetovale in da so se mnoge od njih vrnile v Savdsko Arabijo, kjer so jim družine grozile z maščevanjem. Sam je, kot je poudaril, obrnil hrbet islamu, simpatiziral naj bi s stališči desničarske AfD.

Nekdanjo kanclerko Angelo Merkel je obtožil »zločinskega projekta islamizacije Evrope«. »Merklova bi morala preostanek življenja preživeti v zaporu. A če bo smrtna kazen znova uvedena, si zasluži usmrtitev,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Po poročanju časnika Der Spiegel naj bi dejanje zagrešil pod vplivom narkotikov. Glede na dosedanje ugotovitve je deloval sam, policija je izključila možnost sostorilca. Po napadu so se iz sveta zvrstile obsodbe, v nekaterih državah, med drugim v Avstriji in Italiji, pa so oblasti poostrile varnostne ukrepe na božičnih sejmih.