Pretresljiv posnetek: mati skozi okno vrgla štiri otroke, da bi jih rešila (VIDEO)

Prava drama se je včeraj odvijala sredi Istanbula, kjer je stanovanjsko stavbo zajel požar. V njej je bila ujeta tudi mati s štirimi otroki, ki se je morala odločiti za drastično potezo, da jih je rešila.Svet so obšli pretresljivi posnetki, kako je morala mati iz 3. nadstropja, od koder se je valil gost črn dim, skozi okno spustiti svoje otroke.Spodaj so jih sosedje in mimoidoči ujeli v odeje, tako so vsi ostali živi in zdravi. So jih pa v šoku vse odpeljali v bolnišnico, prav tako mamo, nihče pa se ni huje poškodoval.