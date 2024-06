Prestižna trgovina v središču Rima tarča izurjenih roparjev

Eno najbolj znanih rimskih ulic Via dei Condotti so v nedeljo zavzeli policisti. Ne zaradi protestov, temveč preiskave vloma v trgovino s prestižnim nakitom Bulgari. Sredi noči so namreč vanjo povsem nevidno vstopili za zdaj še neznani storilci in od tam odnesli za pol milijona evrov nakita.

In kako jim je to uspelo? Kot vse kaže, naj bi zelo dobro izkoristili kanalizacijske cevi, skozi katere naj bi se priplazili do kletnih prostorov stavbe, ki meji na draguljarno, nato pa zvrtali luknjo in se prebili do njenih osrednjih prodajnih prostorov. Tam so razbili vitrine in pobrali nakit. Vklopil se je alarm, a zamaskiranih nepridipravov to očitno ni ustavilo. Po poti, po kateri so vstopili v trgovino, so tudi zbežali.

500 TISOČ EVROV naj bi bil vreden plen.

Italijanski mediji poročajo, da to ni bil prvi rop draguljarne. Leta 2014 so tatovi z zidarskim kladivom razbili steklo izložbe in odnesli za 100.000 evrov draguljev. Maja 2006 pa je tolpa kriminalcev sredi belega dne z avtovleko poskušala vdreti skozi izložbo znamenite trgovine. A čeprav so vozilo tako predelali, da so z njim lažje razbili izložbo, so pri tem naleteli na manjšo težavo. Okna se niso v celoti predala trem silovitim udarcem predelane avtovleke, zaradi česar so imeli zaposleni v trgovini še čas, da so dragocene izdelke skrili pred vlomilci. Šlo je za štiri Rimljane, stare med 30 in 40 leti, ki so takoj po dejanju pobegnili, a so jih po zaslugi posnetkov videonadzornih uličnih kamer čez nekaj mesecev ujeli.

Nazadnje, 16. maja letos, je bila trgovina še tarča okoljevarstvenikov. Ti so izložbena okna poškropili z rjavo barvo.