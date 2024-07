Pozor, ni za občutljive: morski pes pogrizel dva človeka (FOTO)

V ameriškem Teksasu se je na praznik dneva neodvisnosti odvijala prava drama. Štirje ljudje so ob tamkajšnjem otoku South Padre naleteli na morskega psa. Dva človeka je pogrizel, eden pa se je poškodoval, ko jima je skušal pomagati, poroča CNN.

Dva hudo poškodovana, ki jih je pogrizel morski pes, so odpeljali v bolnišnico. Tretja se je lažje poškodovala, četrto osebo je pa morski pes le oplazil, ko je priplaval mimo, so še sporočile teksaške oblasti. »Takšna srečanja z morskimi psi v Teksasu niso pogost pojav,« so še zapisali v izjavi. »Ko pride do ugrizov morskih psov, ti običajno iščejo hrano,« so še dodali. Morski pes je po napadu odplaval v odprto morje.

Nesreči sta bila priča dva pripadnika policije, ki nista bila na dolžnosti. Eno od žrtev sta potegnila iz vode in ji oskrbela nogo.