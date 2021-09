Požar v kovid bolnišnici: umrlo najmanj 10 oseb (FOTO in VIDEO)

V strašnem požaru v bolnišnici v Tetovem, kjer se zdravijo bolniki s covid 19, je umrlo najmanj 10 ljudi, poročajo balkanski mediji. »Do zdaj je potrjeno, da je umrlo deset oseb, a število žrtev bi lahko naraslo. To je izjemno žalosten dan. Svojcem izrekam sožalje,« je na twitterju zapisal minister za zdravje Severne MakedonijePoškodovane so z reševalnimi vozili premestili v bolnišnico v Skopje, za življenja mnogih se borijo.Sožalje je svojcem izrekel tudi predsednik, ki je eksplozijo in požar označil za strašno tragedijo.Kaj točno se je zgodilo, še ni znano, lokalni mediji pa že prikazujejo fotografije in posnetke gašenja obsežnega požara. Gasilcem ga je uspelo pogasiti v nekaj urah. Ko je okoli 21. ure zagorelo, ni bilo povsem jasno, koliko oseb je bilo v bolnišnici.V Severni Makedoniji okužbe s koronavirusom od sredine avgusta naraščajo, zaradi česar so oblasti že sprejel strožje ukrepe. Zadnji statistični podatki kažejo, da je bilo potrjenih 701 nova okužba in 24 smrtnih žrtev. Mesto Tetovo, kjer je prišlo do eksplozije in požara, pa imajo eno najslabših epidemioloških slik v Severni Makedoniji.