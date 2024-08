Požar pri Splitu zajel skoraj 800 hektarjev površin, poškodovana dva gasilca

Na območju Žrnovnice pri Splitu so se hrvaški gasilci vso noč na sredo spopadali z obsežnim požarom. V ponedeljek ga je povzročil udar strele, dan kasneje pa se je razširil zaradi burje. Ogenj je zvečer dosegel hiše, te so uspešno obranili. Na pomoč pri gašenju sta davi prišla tudi kanaderja.

Pri Gornjem in Donjem Sitnem je uničene ogromno površine, požar pa je gasilo okoli 300 gasilcev. Burja se je nekoliko umirila, tako da je stanje na pogorišču, ki je aktivno že četrti dan, končno stabilnejše. Ogenj je doslej zajel skoraj 800 hektarjev površin.

Kanader oziroma canadair CL-215 je kanadski amfibijski leteči čoln za zračno gašenje požarov.

Letala za gašenje so priletela iz letalske baze v Zemuniku Donjem pri Zadru, in sicer okoli 7. ure.

Uspešno obranili hiše

Poročali so, da je stanje precej resno. Ogenj se je širil na dva konca – proti Sitnemu Gornjemu in Sitnemu Donjemu –, teren pa je zelo nedostopen, zato so bili primorani gasiti s cestišča. Hiše in občani niso bili ogroženi.

»Aktiviral se je požar na območju Grabovca, Sitno Donje. Gre za nedostopen teren, kjer ni poti, ne za ljudi ne za vozila. Neprehodno je, daleč stran, piha veter, a naredili bomo vse, kar je v naši moči. Veliko nas je na terenu, a zaradi nedostopnosti je gašenje velik problem,« je povedal poveljnik gasilcev za Radio Dalmacija.

Simbolična fotografija: španski canadair oziroma kanader. FOTO: Helder Santos Afp

Ogenj se je sicer na neki točki nevarno približal hišam na tistem območju. Pri gašenju so do vključno srede sodelovali štirje kanaderji in en air tractor ter 246 gasilcev z 71 gasilskimi vozili. Dva gasilca sta bila lažje poškodovana.