Potapljanje usodno za najstnika, njegovo truplo odneslo daleč

Potapljanje za skupino Evropejcev pred obalo Malezije se je za enega od njih končalo tragično. Medtem ko so tri od njih uspeli rešiti, je bil izlet, kot kaže, usoden za 14-letnega nizozemskega državljana. Četverica se je v sredo potapljala v bližini južne malezijske obale, ko so jih močni tokovi odnesli na morje.

Četverica Evropejcev, ki se je potapljala v bližini otoka Pulau Tokong Sanggol, zaradi močnih tokov ni več uspela priti do svojega čolna, nakar jih je odneslo na morje. Tri so kasneje uspeli rešiti, medtem ko je mladi nizozemski potapljač očitno mrtev. Po izjavah preživelih sodeč so bili vsi štirje skupaj na morski gladini, ko so jih razbili morski tokovi.

Francozinjo in Britanca našli po dveh dnevih

46-letnega Britanca in 18-letno Francozinjo so po treh dneh na morju danes zvečer po krajevnem času našli ribiči 70 morskih milj od kraja potopa, severno od indonezijskega otoka Bintan. Njihovo 35-letno učiteljico potapljanja iz Norveške so rešili že v četrtek, potem ko je 20 ur preživela v morju približno 30 morskih milj od kraja potopa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Umrl zaradi izčrpanosti

Izginuli 14-letnik je sin rešenega Britanca. »14-letnik je še vedno pogrešan, vendar je njegov oče potrdil, da je mrtev,« je povedal Nurul Hizam Zakaria iz malezijske obalne straže. Njegovo truplo sedaj iščejo v indonezijskih vodah, saj je potapljače tok odnesel zelo daleč. Po poročanju časnika Malay Mail naj bi najstnik umrl zaradi izčrpanosti.

Kapitan čolna, ki je skupino odpeljal na morje, je v sredo sprožil preplah, potem ko se skupina ni vrnila. Policija ga je medtem aretirala, ker naj bi bil po navedbah oblasti pozitiven na droge, še navaja dpa.