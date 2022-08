Posnetek razkril, kako je morilec s Paga naredil zanj usodno napako (VIDEO)

Osumljenca za umor Gorana Vlaovića (38) Duška Tanaskovića (28) iz Kragujevca so aretirali potem ko je storil zanj usodno napako po zločinu. Do Vlaovića je pristopil od zadaj, ga ustrelil v glavo in pobegnil. A varnostne kamere so razkrile, da je potem v teku naredil še en krog in se vrnil na kraj zločina. Stekel je mimo ustreljenega Vlaovića, najverjetneje, kot ugibajo, da bi videl, ali je mrtev. Nekateri očividci so ga pri tem prepoznali in ga kmalu prijeli.

Po pisanju Kurirja bi bil lahko Tanasović vpleten tudi v uboj Minje Šakovića junija letos v središču Budve. Obe žrtvi naj bi bili blizu škaljarskemu klanu in oba sta bila ubita v lokalu pred pričami.

Domnevajo, da je likvidacija Vlaovića nadaljevanje spopadov med različnimi klani, ki trajajo že leta, nekateri člani teh mafijskih združb pa uporabljajo tudi hrvaške potne liste.