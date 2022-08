Dekle Gorana (38) ubitega v Zrću: Vse je res, počutim se grozno

V zgodnjih jutranjih urah se je na plaži Zrće na Pagu zgodil krvav incident, v katerem je umrl moški. Kot poročajo hrvaški mediji, je državljan Srbije streljal na državljana Črne gore, ta pa je umrl na poti v bolnišnico. Incidentu so bili priča tudi gostje tamkajšnjega kluba, ki so bili povsem šokirani. »Jezus, ustrelil ga je v glavo, ustrelil ga je v glavo!« je po poročanju Kurirja kričal eden od očividcev. Množica ljudi je mladeniču do prihoda reševalnega vozila poskušala pomagati in ga oživljati.

Je šlo za naročen umor?

Policisti so sporočili, da so okoli 6. ure prejeli obvestilo, da je na plaži prišlo do streljanja in da je ena oseba ranjena. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti, kmalu pa so na policijske prostore odpeljali tudi osebo, ki je povezana s tem dogodkom. Način izvedbe umora policiji nakazuje, da bi lahko šlo za naročen umor. To je Jutarnji list izvedel iz vira blizu preiskave. Policisti preverjajo identiteto morilca in žrtve, saj ni izključeno, da sta uporabljala lažne listine, poteka pa intenzivna kriminalistična preiskava.