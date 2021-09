Posnela korupcijo: Hrvati zaračunali pristojbino, ki ne obstaja (VIDEO)

Dva britanska pomorščaka, moški in ženska, sta posnela hrvaške policiste, ki so jima zaračunali neobstoječe pristojbine. Ko sta preverila na ministrstvu za turizem, ali res morata poravnati ta strošek, so jima potrdili, da sta bila žrtev prevare. Britanca sta prevaro objavila na youtubu. Incident se je sicer zgodil v začetku julija v Dubrovniku, ko sta se želela odjaviti in nadaljevati pot proti Črni gori. Policija jima je zaračunala globo 100 funtov, ker naj bi pozabila plačati dodatno pristojbino za bivanje na Hrvaškem. Ob tem natančnejših pojasnil od policistov nista dobila, le da morata plačati v gotovini.



»Moram priznati, da mi je dogodek pustil grenak priokus. Ko sva plula proti Črni gori sva sklenila, da na Hrvaško ne prideva nikoli več,« je poudarila pomorščakinja.





Notranje ministrstvo: Gre za neutemeljene trditve

Odziv hrvaškega notranjega ministrstva je bil pričakovan. Trdijo, da uradne osebe niso storile nič narobe, trditve Britancev so označili za neutemeljene.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: