Posilstvo v predsedniški palači

Elizejska palača, uradni sedež francoskega predsednika Emmanuela Macrona, se je znašla v policijski preiskavi. Med julijsko zabavo, ki se je je udeležil tudi predsednik, naj bi stvari ob spremljavi precej popitega alkohola ušle z vajeti. Član Macronovega vojaškega osebja naj bi svojo kolegico iz vojaških vrst zvabil v varovane prostore vojaškega osebja in jo tam posilil, kar je mlada vojakinja naslednji dan prijavila na bližnji policijski postaji. Elizejska palača, ki tekoče preiskave sicer ne želi in ne more komentirati, je odločena žrtvi pomagati po najboljših močeh, ji prisluhniti in ponuditi oporo, zaradi obtožb so oba vpletena, domnevnega posiljevalca in njegovo žrtev, premestili na drugi delovni mesti.

Bilo je prvega julija: koronski ukrepi so se ravno nekoliko razrahljali, v prostorih palače je potekala poslovilna zabava za generala Valéryja Putza in še dva vojaka. Prišel je tudi Macron, a se je okoli 10. večerne ure po svojem govoru poslovil. »Na zabavi so stregli alkohol. Bolj pozno je bilo, bolj razgreto je bilo ozračje in vse več se je pilo,« piše francoski časopis Libération, po navedbah katerega naj bi domnevni napadalec tisto noč pošteno popival in se pozno ponoči v visoko varovanih prostorih vsilil kolegici, s katero se sicer dobro poznata in sta dan za dnem delala z ramo ob rami. Oba naj bi delala z občutljivimi in zaupnimi varnostnimi in vladnimi podatki v Elizejski palači. »Mlada vojakinja, ki je bila na zabavi nadrejenega, je prijavila posilstvo. Napadel jo je kolega iz vojaških vrst.« Obtoženega vojaka je policija že zaslišala, a še ni uradno obtožen.