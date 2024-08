Ponesrečena vikinška plovba, umrla je ena oseba

V bližini zahodne obale Norveške se je v noči na sredo prevrnila in potonila replika vikinškega plovila. V nesreči je umrla ženska, preostalih pet udeležencev pa so rešili in jih zdrave pripeljali na kopno. V reševalni akciji, ki so jo ovirali močni vetrovi s hitrostjo okoli 70 km/h in visoki, skoraj 4,5-metrski valovi, so sodelovali helikopterji, plovila obalne straže in bližnje ladje. Po navedbah policije so truplo ženske našli v bližini potopljene ladjice kakih 100 kilometrov od zahodne obale Norveške. Njene identitete in državljanstva še niso sporočili, toda norveški mediji navajajo, da je bila državljanka ZDA, stara med 20 in 30 leti.

Odprta vikinška ladja, ki je plula s pomočjo jader in vesel, je že v torek zgodaj zvečer poslala klic za pomoč, a ko so na prizorišče prispeli čolni in helikopter, je bil klic ocenjen kot lažni alarm, je poročal norveški dnevnik Verdens Gang. Uro pozneje so poslali še en poziv za pomoč, in tedaj se je začela velika reševalna akcija. Peterico rešenih so s helikopterjem dvignili z rešilnega čolna, ki ga je našla ladja obalne straže KV Bergen, in jih odpeljali v Florø.

Po navedbah medijev je bila desetmetrska lesena ladja Naddoddur, imenovana po norveškem vikinškem pomorščaku Naddoddu, ki naj bi v 8. stoletju odkril Islandijo, na poti iz Tvøroyrija na Ferskih otokih v Ålesund na Norveškem. Potniki – prihajali naj bi s Ferskih otokov, Švice in ZDA – so poskušali ponoviti potovanje, kakršno naj bi pred več kot tisoč leti opravili Vikingi. Kakor je sporočila reševalna služba, so s Ferskih otokov odpluli v soboto, 24. avgusta, potovanje pa naj bi trajalo od tri do pet dni.