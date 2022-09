Policisti v dragem bentleyju našli 161 kg amfetaminov in 60 kg kokaina

V začetku tega meseca je avstralska policija prestregla ladijski zabojnik, v katerem je bil nepričakovan dostavljalec mamil: dragi bentley S2 iz leta 1960, v katerem je bilo 100 milijonov dolarjev narkotikov, poroča Jutarnji list.

Preprodaja mamil v Avstraliji je še posebej nenavadna. Zaradi učinkovitega položaja velikega otoka sredi Tihega in Indijskega oceana je tihotapljenje zahtevno, z malo izhodi ali vhodi. Ulična vrednost drog, kot sta metamfetamin in kokain, je torej napihnjena v primerjavi z Združenimi državami ali Evropo, s sorazmernim povečanjem nenavadnih metod tihotapljenja.

Po navedbah policije NSW so zabojnik prestregli na podlagi obveščevalnih podatkov ter opravili rentgensko slikanje in pregled, ki je odkril nepravilnosti v vozilu.

»Z nadaljnjim pregledom bentleyja so odkrili večjo količino metamfetamina, skritega za karoserijskimi lučmi,« so sporočili policisti. Zaradi tega so avto dodatno razstavili, nato pa našli še 161 kilogramov metamfetamina in 60 kilogramov kokaina. Na fotografijah je bila droga skrita na notranjih straneh blatnika.

Policisti so avtomobil po preiskavi sestavili in dovolili, da so ga brez mamil, kot vabo, izročili novemu lastniku. Nato so opravili hišno preiskavo in zasegli bentleyja ter še enega forda focusa.

Takrat so aretirali dva moška, ​brez varščine odredili pripor in ovadili kaznivega dejanja tihotapljenja mamil. Usoda bentleyja S2 ni jasna. Upamo, da bo po vsem tem našel boljši dom.