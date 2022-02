Policisti prijeli moškega, ki je streljal

Novomeški policisti poročajo, da je policist vodnik službenega psa v ponedeljek ob 19.30 obvestil operativnokomunikacijski center o strelih na relaciji Kuzarjev Kal–Brezje, nedaleč od tam, kjer je bil. Policist je kmalu opazil sumljivo vozilo in voznika, ki pa modre luči in sirene ni upošteval. Policisti so vozilo ustavili v bližnjem naselju in voznika privedli na policijsko postajo.

Policisti so opravili ogled kraja, zavarovali sledove, ki so potrdili strele, in o tem obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Preiskava se nadaljuje zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Ali je strelec vedel, da je bil v bližini policist, še ugotavljajo.