Policisti iskali najstnico, odkrili pa hišo trave. Eden izmed njih jo je skupil

V zadnjih dneh so na avstrijskem Koroškem znova razkrili Slovence, ki se onkraj Karavank pečajo z donosno, a prepovedano preprodajo mamil. Pri tem je treba poudariti, da gre za Slovence iz Slovenije, ki so se preselili na avstrijsko Koroško – ne pa za koroške Slovence.

Dekle poškodovalo dva policista

K hiši 49-letnega slovenskega državljana s stalnim prebivališčem v Celovcu sta minulo soboto ob 19. uri pripeljali policijski vozili. Policisti so poizvedovali o pogrešani 13-letni deklici. Ker je iz hiše močno smrdelo po konoplji, so postali toliko bolj pozorni ter med preiskavo odkrili rastlinjaka konoplje ter štiri osebe, ki so kadile marihuano. Na podstrešju so našli pogrešano deklico, ob njej pa še 14-letnico, s katero sta se skupaj skrivali.

Med preiskavo so odkrili rastlinjaka konoplje. Fotografija je simbolična. FOTO: Policija

»Pri vseh navzočih osebah smo ob osebnem pregledu našli bodisi prepovedane droge bodisi pripomočke za uživanje ter tuje dokumente in telefone,« so zapisali v poročilu dogodka, ki ga s pregledom prostorov še zdaleč ni bilo konec.

Pri prijetju 14-letnice sta bili dve uradni osebi zaradi hudega odpora lažje poškodovani.

Kakšno uro zatem, ko so policisti pozvonili pri 49-letnem Slovencu, je slednji namreč izgubil začetno prijaznost do mož postave, ki so do tedaj zaznali več sumov kaznivih dejanj: od proizvodnje do preprodaje droge in omogočanja uživanja mamil, in to celo mladoletnicam.

V Celovcu imajo polne roke dela s slovenskimi preprodajalci mamil. FOTO: Tomi Lombar

Slovenec je nenadoma fizično napadel policista in ga poškodoval. Čeprav so ga drugi policisti hitro obvladali in je bil njihov napadeni kolega le lažje poškodovan, bodo napadalca ovadili za povzročitev hudih telesnih poškodb. Kot so nam pojasnili z deželne direkcije policije v Celovcu, se v Avstriji namreč poškodba policista zaradi napada nanj obravnava kot sum kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Slovencu so izrekli še prepoved posesti orožja in streliva.

V nadaljevanju postopka se je pokazalo, da slabi zgledi vlečejo, saj sta tudi 13- in 14-letnica napadli vsaka po enega policista in si prav tako prislužili aretacijo. »Pri prijetju 14-letnice sta bili dve uradni osebi zaradi hudega odpora lažje poškodovani.« Mladoletnici so po zaključku postopkov predali materama, po odločitvi državnega odvetništva v Celovcu pa so tudi vse druge izpustili na prostost, kjer bodo počakali na začetek sojenja.

Oče, mama in sin dilali skupaj

Pripadniki avstrijske policije na Koroškem so skupaj z deželnimi kriminalisti za boj proti uličnemu kriminalu zaključili preiskavo, začeto že julija lani. V središču pozornosti se je znašel 24-letni Slovenec, ki se je skupaj z očetom in mamo preselil v Velikovec; spomladi lani je od svojega prijatelja v Ljubljani začel kupovati heroin in kokain. Sumijo ga, da je do sredine letošnjega februarja v Avstrijo skupaj s 47-letnim očetom pripeljal najmanj 1850 gramov heroina ter pol kilograma kokaina ter mamila nato preprodal v Velikovcu in Volšperku. Občasno je pri prodaji mamil sinu pomagala tudi njegova 46-letna mati. Tudi ta družina se je iz Slovenije preselila na avstrijsko Koroško.

Iz Slovenije se je preselil na avstrijsko Koroško. Heroin in kokain je iz Ljubljane vozil v Velikovec in Volšperk. Pri razpečevanju droge so mu pomagali starši.

Osumljeni 24-letnik je med policijskim zaslišanjem priznal, da je prepeljal po kilogram heroina in kokaina, pri prevozih pa je pomagal tudi oče. V hišnih preiskavah njegovega in stanovanja staršev so zasegli 30 gramov kokaina ter manjšo količino heroina, več tisoč evrov gotovine, pripomočke in paketke za preprodajo manjših količin mamil. Policija je sina poslala v celovški pripor, očeta in mamo pa so ovadili na tamkajšnje državno odvetništvo.