Policiste pričakal strašen prizor: v vikendu našli tri trupla, to naj bi bil vzrok tragedije

Zjutraj okoli 6.30 so policisti prejeli obvestilo, da so v vikendu na območju Velike Ludine na območju Siško-moslavaške županije trije moški, ki se slabo počutijo.Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli tri trupla, zunanjih poškodb na njih ni bilo.

Preiskava poteka

Na kraju dogodka poteka preiskava, medtem so trupla prepeljali na patologijo Splošne bolnišnice Sisak, kjer bodo opravili obdukcijo in ugotovili natančen vzrok smrti.

Kot neuradno navaja Jutarnji list, naj bi trojica s suhim ledom hladila sod, to pa je povzročilo izhlapevanje ogljikovega dioksida.