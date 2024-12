Policija ubila zblaznelega voznika bagra, ki je poškodoval več stavb in tri policiste

Policisti v okrožju Main-Tauber-Kreis v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg so danes do smrti ustrelili moškega, ki je z ukradenim bagrom uničeval inventar v enem od gradbenih podjetij, poškodoval več stavb, policijskih vozil in tri policiste.

Po besedah tiskovne predstavnice policije je moški bager ukradel gradbenemu podjetju v kraju Grünsfeld blizu Würzburga in tam pričel uničevati inventar. Zatem se je odpeljal v nekaj kilometrov oddaljeni Tauberbischofsheim ter po poti poškodoval več objektov, policijskih vozil in tri policiste, od tega enega huje.

Kot je še povedala tiskovna predstavnica, so policisti voznika uspeli ustaviti s streli. Kljub oživljanju je moški umrl na kraju dogodka.