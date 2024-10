Policija o smrti dolgoletnega direktorja kliničnega centra: to so podrobnosti tragedije

Policija je sporočila podrobnosti smrti direktorja kliničnega centra KBC Zagreb Anteja Ćorušića (66), ki je v ponedeljek umrl na območju bolnišnice.

»V ponedeljek, 21. oktobra, ob 10.45 je bilo v Maksimiru, na Ulici Mije Kišpatića, v prostorih zdravstvenega zavoda, najdeno truplo 66-letnega moškega. Na kraju dogodka je bila opravljena preiskava, ki jo je vodil namestnik zagrebškega županijskega državnega tožilstva ob strokovni pomoči policistov preiskovalne službe in kriminalističnega oddelka Policijske uprave Zagreb, med katero niso našli sledi, ki bi kazale, da je smrt nastopila zaradi kaznivega dejanja.«

Moški je zaradi poškodb, ki jih j dobil ob padcu z višine približno osem metrov, umrl na kraju dogodka. Truplo so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminologijo,« so še sporočili.