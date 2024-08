Pokopali mlado mamico, ki jo je povozil pijan voznik, sinček (3) še v kritičnem stanju

Spomnimo, 17. avgusta je petčlansko družino povozil pijani voznik (29) z 1,75 promila alkohola v krvi. V nesreči je umrla 24-letna Lucija, njen mož Matija in trije otroci so poškodovani.

Triletnik, ki je bil poškodovan v prometni nesreči na Viru, je še vedno v hudem stanju in v življenjski nevarnosti. Utrpel je hude poškodbe glave in njegovo stanje je kritično. Vendar pa zdravniki družini vlivajo optimizem, da bi se lahko tudi njegovo stanje izboljšalo, piše Podravski.hr, ki se je pogovarjal z družinskim članom.

»Malo je bolje, vendar nam zdravniki pravijo, da ga je treba postopoma prebuditi iz kome, da bo poskusil sam zadihati, stanje je še težko, a upamo, da bo bolje, « pravi družinski član.

Minuli petek so na domačem pokopališču na Malem Ravnu pokopali njegovo mamo, 24-letno Lucijo M., ki je umrla na kraju nesreče.

Po robu ceste

Mlada družina, doma iz okolice Križevcev, je hodila po robu ceste, kjer ni pločnika ali javne razsvetljave, ko je pijani Ivan Bakić izgubil nadzor nad vozilom.

Ivana Bakića so priprli. FOTO: Cropix

»Voznik se je z veliko hitrostjo zaletel vanj, sin mi je povedal, da je tam tudi ovinek. Snaha je hodila zadnja, zato jo je najprej od zadaj zadel avto in jo takoj ubil. Grozno mi je vedeti, da je ni bilo mogoče rešiti. Povsod naokrog je kamenje in če je videla, se ni imela kam skriti. Bila je čudovita žena in mati, zdaj pa nas skrbi za naše vnuke. Priče pravijo, da je bilo grozljivo videti ta prizor,« je prejšnji teden za 24sata povedal dedek Mladen.

Eden od poškodovanih otrok je prejšnji teden prišel domov iz bolnišnice, stanje dojenčka je tudi stabilno, v najhujšem stanju je 3-letni deček, očeta Matijo pa v torek čaka nova operacija, saj ima hude poškodbe medenice, pljuč, nasploh celotnega spodnjega dela trebuha in nog, piše Podravski in dodaja, da je njegovo stanje stabilno.

