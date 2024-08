Hrvaški maneken zbil petčlansko družino, mati umrla takoj

Hrvaško je v teh dneh šokirala grozljiva prometna nesreča na otoku Vir, kjer je družino s tremi otroki zbil pijan voznik. Štiriindvajsetletnica je umrla, oče in otroci so bili ranjeni. Hrvaški mediji poročajo, da gre za 29-letnega Ivana Bakića iz Zadra, ki je na družbenih omrežjih znan kot model za najbolj znane modne znamke, kot je denimo italijanska hiša Armani. Delal naj bi za agencijo Major Model Management iz Milana.

Psihično strt

Za Bakića, ki naj bi bil psihično povsem strt in je na sodišču podal kratek zagovor ter ni odgovarjal na vprašanja, je preiskovalni sodnik Županijskega sodišča v Zadru na predlog tožilstva v teh dneh odredil enomesečni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Očitajo mu, da je v soboto zvečer sedel za volan fiat punta z 1,75 promila alkohola v krvi ter vozil po cesti Put Lozice na otoku Vir. Vozil je s hitrostjo več kot dovoljenih 50 kilometrov na uro.

Najhuje je s triletnikom, ki se zaradi poškodb glave bori za življenje, z le nekaj praskami pa jo je odnesel dojenček.

Kaj se je zgodilo, je po nesreči že povedal oče 28-letnika, ki se tako kot njegovi trije otroci zdravijo v zadrski bolnišnici. »V bolnišnici sva bila moja žena in jaz. Videla sva sina, v zelo slabem stanju je, vendar je povedal, kaj se je zgodilo. Da so šli do stanovanja peš. V nekem trenutku je avto z veliko hitrostjo zapeljal v ovinek, snaha pa je bila zadnja in jo je pravzaprav najprej zbil,« je povedal oče moškega za 24sata.

Infrastruktura neprimerna

Najhuje je s triletnikom, ki se zaradi poškodb glave bori za življenje. Hude poškodbe sta utrpela tudi 28-letnik, ki se zdravi na intenzivni negi, in štiriletnica, ki pa ni v smrtni nevarnosti. Brez poškodb oziroma le z nekaj praskami pa jo je na srečo odnesel 11-mesečni dojenček. Tega so našli mimoidoči, ko so iz grmovja slišali jok. Tja ga je ob trku najbrž vrglo iz vozička.

O Bakiću naj bi znanci novinarjem med drugim povedali, da ni bil divjak na cesti, je pa po nedavni smrti matere začel veliko piti. Otočani naj bi se sicer pritoževali nad prometno infrastrukturo, ki je tudi po mnenju strokovnjakov neustrezna. Tudi na kraju tragične nesreče pločnika ni.