Naj pirhi Slovenskih novic: akcija, ki neguje velikonočni običaj

Prastara je pri Slovanih navada, da za veliko noč krasimo jajca v raznoterih barvah. V Prekmurju imenujejo obarvana jajca rumenke ali remenke, v Beli krajini so to pisanke ali pisanice in gre za eno najlepših tradicij okraševanja velikonočnih jajc pri nas.

Na jugovzhodu Slovenije to počnejo še danes z velikim zanosom in občutkom do prednikov; ne nazadnje pripravljajo delavnice in po vsej Sloveniji poučujejo rojake o izdelavi belokranjskih pisanic.

Vez med preteklostjo in prihodnostjo so zaznamovale prav mojstrice pisanic in drsank, denimo, Vesna Veselič, Martina Sedlar, Anica Cvitkovič, Lucija Klemenčič in Marija Trdič, doma iz Pribincev pri Adlešičih.

Med krasilci, zvestimi tradiciji, je tudi njena hči Slavica Veselič Trdič. Pri njih gre namreč iz roda v rod. Nekoč nam je opisovala prehojeno pot, ki jo je vodila do tiste drsanke, resnično prave umetnine, ki je na natečaju za Naj pirhe Slovenskih novic potem tudi zmagala v kategoriji Kulturna dediščina. »Veste, prej sva z materjo trideset let izdelovali za naše kraje značilne belokranjske pisanice.

Metliška posebnost

Drsanke pa so sicer bolj metliška posebnost (ker po vojni ni bilo barv, so jajca najprej okopali v čebulnih olupkih, nato pa z nožem zdrsali, strgali podobe in like), ki sem se je šele leta 2005 sploh prvič lotila, a na način, da sem privzela značilne motive iz Adlešičev, predvsem geometrijske vzorce, črte, resice, karo, pike. En pirh sem krasila, rekla bi, najmanj eno uro. Prej sem seveda jajce izpihala in skuhala v čebulnem perju.«

Kakor se krajevno ločijo načini dela, tako se seveda ločijo tudi okraski ...

In še: »Sicer pa okoli domačih Adlešičev že od nekdaj vztrajamo pri batik tehniki, s katero na golo lupino jajca najprej naslikamo podobe z voskom, nato jajce pobarvamo v krep papir barvi, nato pa spet poslikamo z voskom in ga na koncu še skuhamo v temni tekstilni barvi,« je pripovedovala konfekcionarka in delavka v kovinski industriji, mojstrica belokranjskih pisanic, ki se s krašenjem velikonočnih pirhov ukvarja že od otroških let.

V našem kulturnem okolju pa poznamo seveda še nekaj drugih načinov okraševanja. Na Notranjskem so značilni tisti pirhi, ki imajo rdeč ornament na beli podlagi, kar tradicionalno dosežejo tako, da z rdečo barvo obarvano in z voskom popisano jajce polože v repnico, ki rdečo barvo razjé povsod tam, kjer ni bila pokrita z voskom.

Povsod drugačni

V ljubljanski okolici je bila navada, da so pirhe krasili tako, da so na še vroča trdo kuhana jajca pisali z oljem. In ko se je olje posušilo, so jajce pomočili v barvo.

V Prekmurju in Slovenski Benečiji pa najdemo pirhe, ki imajo na enobarvni podlagi ornament izpraskan. V Slovenski Benečiji je ta podlaga nasploh zelo živo pisana.

Staro slovensko tradicijo, ki je marsikje že izumrla, ohranjajo takšne mojstrice, kot je Slavica Veselič Trdič. FOTO: Marko Feist

