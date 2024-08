To je moški, ki je mrtvo pijan ubil 13-letnega dečka in pobegnil (FOTO)

Poročali smo že o hudi prometni nesreči pri Okučanih, v kateri umrl 13-letnik. Voznik je dečka z avtom ubil in pobegnil, a so ga policisti kmalu prijeli. Tamkajšnja policija je sporočila, da je 50-letnik vozil avtomobil pod vplivom 2,45 promila alkohola. Pred njim so v isti smeri ob desnem robu vozišča s kolesi vozili trije fantje, stari 13, 15 in 14 let.

Dva dni kasneje, danes zjutraj, so moškega privedli pred državno odvetništvo v Slavonskem Brodu, kjer ga bodo zaslišali, poroča Index.

Na državno odvetništvo so privedli moškega. FOTO: Ivica Galovic/pixsell Pixsell

Pokojni fant je bil član nogometnega kluba in se je s prijatelji vračal domov s treninga, je poročal 24sata.. Na Facebook strani kluba Psunj-Sokol Okučani so tako že objavili osmrtnico in ganljivo sporočilo v slovo. Dodali so, da bodo nesrečnega fanta pokopali v torek.