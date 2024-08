Pijan voznik povozil družino: »Mama je rešila njihova življenja s svojim telesom«

Hrvaško je šokirala grozljiva prometna nesreča na otoku Vir, kjer je družino s tremi otroki zbil pijan voznik. Mamo je ubil, oče in otroci so bili ranjeni.

»Zdravniki Splošne bolnišnice Zadar so povedali, da so zadovoljni s stanjem očeta in deklice, kljub temu pa na dečku še vedno potekajo intenzivni ukrepi zdravljenja. Na srečo jo je 11-mesečni dojenček odnesel le z lažjimi poškodbami,« je poročala Bruna Papić, novinarka Dnevnika Nove TV, ki se je pogovarjala tudi z Draženom Malčićem, načelnikom postaje prometne policije Zadar.

Vprašala ga je, ali so policisti ugotavljali hitrost avtomobila, ki ga je vozil pijani voznik.

»Hitrosti nismo ugotavljali, je pa do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti in vpliva alkohola, ki je pri vozniku znašal kar 1,75 promila. Gre za visoko koncentracijo alkohola v krvi in ​​po mojih dosedanjih izkušnjah voznik ni bil seznanjen s postopkom, a vse bo pojasnil Center za kriminalistična poročila, ki bo podal natančno mnenje po analizi krvi in ​​urina,« pravi Malčić.

Dojenčka vrgli v grmovje

11-mesečnega dojenčka so našli očividci, ko so iz grmovja slišali otroški jok. Verjetno ga je tja vrglo iz otroškega vozička zaradi moči udarca. Gasilci so pomagali reševalcem, da so ponesrečence čim prej oskrbeli.

Prizor, kot pravijo, je bil grozen. »Iz avtomobila smo odstranili akumulator, da ne bi zagorel, zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči,« je povedal poveljnik tamkajšnjih gasilcev.

Povzročitelj nepoškodovan

Voznika (29), ki jo je odnesel brez hujših poškodb, so prijeli. »Jutri bodo opravili prvo zaslišanje osumljenca, pospremili ga bodo k preiskovalnemu sodniku. Zahtevali bomo preiskovalni pripor. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen od treh do 15 let zapora,« je dejal Ivica Škara, namestnik županijskega državnega odvetnika v Zadru

Krajani Vira so ogorčeni nad neosvetljeno cesto.

Simbolična fotografija. FOTO: Robert Fajt/Cropix

»V letošnjem letu se je na območju občine Vir zgodilo 61 nesreč z dvema smrtnima žrtvama. Lani v enakem obdobju je bilo 64 nesreč z enim smrtnim izidom. Največ nesreč se zgodi v poletnih mesecih, policija pa redno izvaja akcije na tem območju,« je za Novo TV povedal načelnik Malčić.

Raztresene otroške stvari in truplo

Na kraju nesreče so policisti ugledali tragičen prizor. »Raztresene otroške stvari, sedež in najhujše - truplo peške. Po dosedanjih preiskavah lahko rečemo, da je ostale rešila mama s svojim telesom. Prva je bila zadeta, medtem ko je potiskala voziček pred sabo, najbolj jo je udarilo. Takrat je moža in druge otroke vrglo z vozišča na makadam,« ​​je razkril Malčić in dodal, da je največ nesreč na tem območju posledica infrastrukture.