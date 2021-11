Pokol v šoli: najstnik ubil tri učence, več ljudi ranjenih

V srednji šoli v ameriški zvezni državi Michigan je oboroženi najstnik ustrelil tri dijake. V napadu je bilo ranjenih najmanj šest ljudi, med njimi tudi učiteljica. Napad se je zgodil na srednji šoli Oxford v istoimenskem mestu v Michiganu, ki se nahaja severno od Detroita. Motiv napada še ni znan, je na tiskovni konferenci povedal namestnik šerifa okrožja Oakland Mike McCabe.

Napadalec je star komaj 15 let

Napadalca so aretirali v šoli, njegova identiteta pa še ni razkrita. Znano je le, da je star 15 let in je dijak drugega letnika. Policisti so našli tudi pištolo, s katero je streljal. Imena žrtev še niso znana.

Policisti so sicer okoli 12.55 po lokalnem času prejeli prijavo o streljanju v šoli. Na kraj so nemudoma poslali specialne enote in reševalno vozilo. »Šolo še pregledujemo in iščemo morebitne žrtve. Učence so evakuirali,« so sporočili iz šerifovega urada. Policija za zdaj verjame, da je 15-letnik deloval sam.