Poglejte, kako je znani youtuber za klike strmoglavil letalo (VIDEO)

Znani ameriški ustvarjalec videev na youtubu, 29-letni Trevor Jacob, je priznal, da je namerno uničil manjše letalo, da bi posnel še bolj razburljiv film in seveda na youtubu dosegel še večjo popularnost. To mu je vsekakor uspelo, saj je imel posnetek od objave decembra leta 2021 do danes že več kot 2,9 milijona ogledov. Pojasnil je, da je šlo za dogovor s sponzorjem.

Jacob je z letališča v Santa Barbari v ameriški zvezni državni Kalifornija poletel novembra 2021. Na letalu je imel nameščene kamere, s seboj pa je vzel tudi padalo. Tožilstvo trdi, da po vzletu ni imel namena doseči napovedane destinacije, temveč je načrtoval skok iz letala s padalom in snemanje strmoglavljenja. Dobro je tudi predvidel, da bo letalo padlo na bližnje gozdnato območje. Po pristanku se je odpravil do razbitin, saj je želel vzeti posnetke kamer na letalu.

Uporabniki youtuba so po objavi posnetka podvomili o zgodbi Trevorja Jacoba.

Že takoj po objavi na youtubu so nekateri uporabniki spletne platforme podvomili o njegovi zgodbo o nesreči, saj je že med vzletom nosil padalo, prav tako ni poskušal varno pristati. Pričakovati je, da se bo Jacob na sodišču, kjer bo uradno priznal krivdo tudi za očitano mu kaznivo dejanje oviranja zvezne preiskave letalske nesreče, pojavil v nekaj tednih. Oblasti so mu že vzele pilotsko dovoljenje, grozi pa mu do 20 let zapora.