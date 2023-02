Poglejte brutalen napad v fitnesu: 24-letnica je bila sama, a zgodilo se je nepričakovano (VIDEO)

Nashali Alma (24) je telovadila v fitnesu, ko je k njej pristopil neznan moški in jo takoj napadel, je poročal CBS News.

Posnetek napada so posnele varnostne kamere, kjer se vidi, kako se prepirata in Nashali, ki se spopada z moškim, hkrati pa poskuša na pomoč poklicati policijo.

Sprva je pred moškim bežala od njega, medtem ko sta se ves čas prepirala: »Ni me bilo strah, ko je napadel. Sem bodibilderka in sem precej močna. Moj nasvet - nikoli ne obupaj. Moji starši so me učili, da nikoli ne smeš obupati, nad ničemer. In to je bilo v mojih mislih, ko sem se kregala z njim. Dokler ne obupaš, to pomeni, da se boriš. Pokažeš, da si močan, da se znaš upreti,« je dogajanje komentirala Nashali Alma.

Napadalec je končno odnehal, policija ga je prijela 24 ur po napadu.