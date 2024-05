Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ob koncu tega tedna se vprašajte, zakaj se vam vse to dogaja. Ker vas bo ravno v tem čarobnem hipu objelo poželenje, ki bo vzplamtelo ob lepoti življenja, razodeti skozi spreminjanje. Na vas je, da z odprtim srcem sprejmete ponovno povezavo, ki jo je prebudilo prebujenje v vašem bistvu. Ne obupajte. Zaupajte.

Vse poteka prav tako, kot mora. Vsak korak, ki ga naredite, je povezan z vašo iskreno željo, da živite v skladu s svojimi sanjami. To lahko dosežete le s sprejemanjem sprememb, ki vas vodijo skozi izzive in vam omogočajo, da bolj intenzivno opazujete svet okoli sebe, ne da bi vas zavirala pričakovanja drugih. Posvetite se temu, kar vas resnično navdihuje, sledite svojemu srcu, ki vam vedno pove, kaj je prav. Vaša notranja resnica je tista, ki bo odpravila vse dvome in zmedo.

Bodite pozorni na nove priložnosti, ki vam jih ponuja življenje, saj bi lahko spremenile tok usode in vas popeljale na povsem novo pot.

Kaj torej občutite? Bolj se povečuje vaša zavest, bolj kompleksni postajajo izzivi na vaši poti. Ključno je, da ste popolnoma prisotni v vsakem trenutku. Prenehajte se siliti, morda boste presenečeni, kako blizu ste svojemu cilju. Morda se vam porajajo zmedene misli, negotovost in notranji nemir o pomembni odločitvi. Bodite pozorni na nove priložnosti, ki vam jih ponuja življenje, saj lahko spremenijo tok vaše usode in vas popeljejo na povsem novo pot.

Morda boste začutili, da je to nekakšen klic usode, ali se boste počutili izgubljene in neodločne. Prihajajoči tedni bodo obarvani z razmislekom, saj se bliža čas ravnotežja in uravnoteženja. Preverili boste vse, kar ste naredili do zdaj, izbrali, kaj je prav za vašo nadaljnjo pot. In še nekaj je pomembno: da se zavezujete svojim resničnim občutkom, saj vas bodo sčasoma razumeli tudi drugi. Če ne oni, pa tisti novi, ki prihajajo. Prepustite se toku življenja in bodite potrpežljivi. Vesolje vas sliši. Ali ga slišite tudi vi?