Na celjskem okrožnem sodišču je sodnica Maja Manček Šporin včeraj opravila le en predobravnavni narok, in sicer za Tilna Novaka, partnerja mame nesrečnega, še ne dve leti starega dečka, ki je junija lani umrl v avtu, črnem BMW, ki je bil v Svetem Lovrencu pred eno od hiš več ur parkiran na vročem soncu. Prišlo je do pregretja, doživel je toplotni šok. Odpoved srca in krvavitev v možganih sta povzročili njegovo strašno smrt. Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper mamo dečka Tejo K. kot tudi zoper njenega zunajzakonskega partnerja Tilna Novaka, ki pa ni oče otroka. Zgodilo se je pred stanovanjsk...