Po desetih letih prijel za orožje in sodil moškemu, ki mu je ubil komaj 20-letnega sina

Tragični dogodek v naselju Karaula pri Travniku, v katerem je umrl 36-letni Mirnes Zahirović, je pravzaprav maščevanje za zločin, ki je pretresel Travnik v Bosni in Hercegovini pred skoraj desetimi leti.

Po poročanju bosanskih medijev je namreč osumljeni Nedim Klepić (49), ki so mu odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora, oče Ajdina Klepića, mladeniča, ki je bil leta 2014 pred očmi družine okrutno ubit z nožem pred domačim pragom.

Spomnimo, Ajdin Klepić (20) je umrl, potem ko ga je v prsi zabodel Mirnes Zahirović, njegov oče Nedim Klepić pa je utrpel lažje poškodbe.

Sodni epilog

Sodni epilog tega primera je sprožil burne odzive javnosti, saj je Zahirović krivdo priznal in prejel le tri leta in pol zapora. Po izreku pravnomočne sodbe so ga izpustili, kar so Klepićevi označili za »sramotno odločitev«.

Po navedbah virov blizu preiskave Nedim Klepić ni mogel preboleti izgube sina ali dejstva, da je bil storilec milo obsojen. Zato je zdaj, kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve Srednjebosanskega kantona, z avtomatsko puško streljal na Mirnesa Zahirovića, ki je poškodbam na kraju podlegel.

»Osumljenec se je po storjenem kaznivem dejanju oddaljil v neznani smeri, vendar je bil s hitrim odzivom policistov najden in pridržan,« je zapisala v uradnem sporočilu za javnost Policija v Travniku.

Družina Klepić je pred tem poudarila, da jim sodba ni prinesla ne pravice ne miru, in so večkrat poskušali vložiti pritožbe na delo sodišča in tožilstva.

Primer na žalost kaže, kako lahko nerazrešeni občutki bolečine in krivice vodijo v nove tragedije. Tožilstvo vodi intenzivno preiskavo zoper Nedima Klepića, izvedeni bodo tudi zakonodajni ukrepi v zvezi s kaznivim dejanjem umora, poroča Slobodna Dalmacija.

Preberite še: