»Deset do enih zjutraj je rafal strelov zbudil moža,« v bližini prizorišča umora, očitno nove mafijske likvidacije z avtomatskim orožjem v Ljubljani, izvemo od zgrožene stanovalke ene od hiš naselja Brdo. Prav tako pretresena je njena znanka, ki nam pove, da je streljanje zbudilo tudi njeno hčer. Ta je mislila, da imajo v bližini, morda v Hotelu Four Points by Sheraton (znan kot Mons), ognjemet. Da je bilo pokanje nekaj sto metrov stran zelo glasno, nam potrdi tretja ženska, pa tudi, da je za streli zavladala čista tišina. Ni bilo slišati ne cviljenja gum ne ničesar drugega. Kmalu zatem so ti...