Brutalno maščevanje zaradi uroka nad sinom

Strahoten pokol, po katerem se število trupel približuje 200, se je minuli konec tedna zgodil v haitijski prestolnici. Razlog, zaradi katerega so požigali domove, masakrirali (pretežno starejše) prebivalke in prebivalce ene izmed mestnih četrti ter sprožili preselitev preživelih, pa se zdi neverjeten. Načrtovano nasilje naj bi sprožil vodja ene tamkajšnjih tolp Monel Felix -Mikano, čigar otrok je pred kratkim zbolel in v soboto popoldne umrl.

Po smrti naj bi Felix tamkajšnjega vudu vrača vprašal, zakaj je izgubil naslednika, ta pa naj bi mu razložil, da so krivi starejši prebivalci revne četrti Cite Soleil, ki da so uročili otroke. Vodja tolpe se je odločil za kruto kazen: na domovih so napadli starejše in tiste, ki so domnevno prakticirali obrede vuduja oziroma sledili vuduju, ki na Haitiju velja tudi za uradno priznano vero (ki jo drugoverci diskriminirajo). Že do nedelje je bilo pobitih 110 ljudi, vsi so bili starejši od 60 let.

Po smrti sina vodje tolpe je sledilo maščevanje nad starejšim prebivalstvom, ostalo je razdejanje. FOTO: Clarens Siffroy/Afp

Družina ne more niti organizirati pokopa.

Pokol

Lokalni prebivalec – ki je želel ostati anonimen zaradi varnosti – je pripovedoval o tragičnem koncu svojega 76-letnega očeta, čigar truplo so zažgali člani tolpe. »Družina ne more niti organizirati pokopa,« je jadikoval med skrbjo za varnost svojih preostalih sorodnikov. Člani tolpe so namreč natančno vedeli, katere žrtve bodo napadli kar na njihovih domovih; te so zažigali, pa tudi njihova vozila.

Smrt je kosila tudi med tistimi mlajšimi posamezniki, ki so hoteli nesrečnim starkam in starcem pomagati. Novice o brutalnem nasilju so osupnile državo in svet; generalni sekretar OZN Antonio Guterres je dogajanje označil za grozljivo, urad predsednika vlade Haitija Alixa Didierja Fils-Aimea pa je ta pokol označil kot pošastni zločin in neposreden napad na človeštvo ter obljubil, da bodo izsledili odgovorne ter jih privedli pred roko pravice. Na ulice so poslali vojsko, da vzpostavi red. Število žrtev pa še narašča, saj vseh trupel nesrečnikov še naj ne bi odkrili. Čeprav so mednarodne sile in domača policija vzpostavili red, se prestrašeni preživeli selijo drugam, proč od množičnega morišča.