Plini v zrak pognali pokrove z jaškov

Odneslo jih je sedem. FOTOgrafiji: Gradski radio Trogir

Niso bili leteči krožniki, dvignilo je pokrove kanalizacijskih jaškov.

V dalmatinskem mestecu Trogir še kar ne morejo verjeti, kaj se jim je zgodilo v četrtek zjutraj. Tisto jutro so namreč v samem središču kraja, še posebno znanem po izjemno ohranjeni arhitekturi v romansko-gotskem slogu ter stavbah v beneškem slogu, zato je zgodovinsko jedro od leta 1997 tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine, po zraku nevarno letali leteči krožniki!Da, prav ste prebrali. Malce pred pol deveto uro so turisti in domačini sicer še povsem brezskrbno stopali po rivi, ki poteka tudi mimo hotela, imenovanega Vila Sika. Niso si mislili, da bo že v naslednjem trenutku zraven njih tako eksplodiralo, še več, eksplodiralo ni kar nekje, pač pa v kanalizacijskem omrežju, zaradi česar je v zrak pognalo kar sedem težkih pokrovov, ki so sicer zakrivali kanalizacijske jaške. In eden od njih je priletel celo v prvo nadstropje ter pristal na balkonski mizici hotela Vila Sika. Zares neverjetna sreča, so si vsi skupaj, ki so to videli, v tistem krepko oddahnili, ugotovili so namreč, da ni prav nikogar poškodovalo. Verjemite, bilo bi lahko zelo hudo.Preiskava medtem resda še poteka, vendar pa so docela prepričani, da je šlo za eksplozijo plinov. Na teren so morali zato pri priči gasilci pa tudi delavci Vodovoda Split, ti so vse skupaj zavarovali in začeli sanacijo širokih lukenj, ki so zazijale po tistem, ko je v zrak odpihnilo omenjenih sedem še kako težkih pokrovov. Še več, delavci so v tistem odprli kar vseh 20, vse natančno pregledali ter izmerili količino plinov.V času njihovih del je bil zaprt del Trogirja, policija pa je promet preusmerjala proti novemu Mostu hrvaških braniteljev.Po eksploziji je zmanjkalo tudi elektrike. Menda pa se je Trogir za trenutek znašel celo v obsednem stanju.