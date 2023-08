Pevec, znan z veselic, usoden za pešca, oče skušal tragedijo prikriti

V Gornjem Vakufu-Uskoplju se je 31. julija zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl pešec J. B. Voznik avtomobila je po trčenju s kraja pobegnil, a policistom mu ni uspelo uiti. Natančna preiskava jih je pripeljala do M. P., rojenega leta 1997, ki naj bi v pešca trčil z audijem, Dnevni Avaz pa še poroča, da naj bi vozilo upravljal pijan.

Zdaj se je razvedelo, kdo je M. P. Kot pišejo bosanski in srbski mediji, gre za Mahirja Petrovića, javnosti znanega po nastopih v pevskem šovu Zvezde Granda. Zgodba ima še grozljivejše razsežnosti: Irfan Petrović, oče pevca, naj bi sina skušal zaščiti in je, da bi popravil avto in prikril dogodek, dneve obiskoval avtoodpade in iskal dele za vozilo, s katerim je bil usmrčen pešec.

Prijatelji šokiran

Oseba, ki pozna Mahirja, pravi, da ne more verjeti, da je zagrešil kaj takšnega: »Poznamo ga kot vljudnega fanta, uspešnega pevca, ki je s svojim glasom razveseljeval po različnih krajih in porokah. Vsi smo v šoku.«

Policija je potrdila, da imajo osumljenca za tragični dogodek, rojenega 1997, za kaznivo dejanje pomoči storilcu po zagrešitvi kaznivega dejanja pa da je osumljen 25 let mlajši I. P.

