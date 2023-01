Pes ustrelil lovca

Medtem ko ZDA pretresa nov val strelskih pohodov, v katerih je bilo od minulega konca tedna ubitih dvajset ljudi, med njimi tudi dva šolarja, se je v zvezni državi Kansas zgodila še nenavadna nesreča s strelnim orožjem, pri čemer je pes ustrelil človeka. Usodni strel je odjeknil na podeželski cesti v okrožju Sumner, kakšnih 60 kilometrov južno od Wichite.

Tridesetletni Joseph Austin Smith iz Wichite se je odpravljal na lov na srne s prijateljem in njegovim psom. Kot je sporočila lokalna policija, sta prijatelja na zadnji klopi poltovornjaka prevažala lovsko opremo in orožje, ko je pes stopil na eno od pušk in jo po nesreči sprožil. Krogla je Smitha, ki je sedel na sopotnikovem sedežu, zadela v hrbet. Njegov prijatelj je takoj poklical 911, a čeprav so reševalci prihiteli v nekaj minutah in Smitha začeli oživljati, mu ni bilo pomoči. Policija ni razkrila, kdo je lastnik poltovornjaka in psa, sporočila pa je, da voznik ni bil ranjen, puška pa je bila njegova. Preiskava še poteka, a po dozdajšnjih ugotovitvah kaže, da gre za lovsko nesrečo, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Sumner. Kakor je povedal operativni vodja kansaškega urada za divjad in naravne parke Larry Hastings, se je podobna nesreča na njihovem ozemlju nazadnje zgodila leta 1991, ko se je pridružil uradu. Tedaj je pes sprožil puško v prtljažniku poltovornjaka, a krogla, ki je zadela lovca, ni bila usodna.

105 nenamernih strelskih incidentov se je letos že zgodilo v ZDA.

Po podatkih neprofitne organizacije Gun Violence Archive je bilo v ZDA letos že 105 nenamernih streljanj.