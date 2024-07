Padla v jašek dvigala in umrla, njeno zadnje sporočilo trga srce (FOTO)

V južnoitalijanskem mestu Fasano se je zgodila strašna tragedija. Mlada ženska je padla štiri nadstropja v globino in umrla, potem ko je stopila v jašek dvigala, preden je dvigalo prispelo. Nesreča se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah v stanovanjski hiši, kjer je živela.

Clelia Ditano (25) je pritisnila na gumb za klic dvigala, in ko so se vrata odprla, ni opazila, da je dvigalo štiri nadstropja nižje.

Stopila je v praznino

Po poročanju italijanskih medijev je padla na streho dvigala, ki se je ustavilo v prvem nadstropju, in umrla na kraju nesreče. Truplo nesrečnice je našel njen oče, potem ko jo je poklical na mobilni telefon in slišal zvonjenje v dvigalu.

Na dan smrti je Clelia na svojem Instagram profilu objavila fotografijo, ob kateri je zapisala: »K temu, kar prihaja.« Pred tem nesrečna ženska sicer že od aprila ni objavila ničesar.

Policisti in gasilci še preiskujejo, zakaj so se vrata odprla, čeprav ni bilo dvigala in zakaj se je dvigalo zagozdilo več nadstropij nižje.

»Lahko domnevamo, da je šlo za okvaro sistema zaklepanja, saj bi se morala vrata odpreti le, ko je kabina zgoraj,« je lokalnim medijem povedal preiskovalec.