Devetindvajsetim otrokom v Nigeriji grozi smrtna kazen, potem ko so bili v petek obtoženi sodelovanja na protestu proti rekordno visokim življenjskim stroškom v državi. Štirje otroci so se na sodišču zgrudili še pred izrekom o krivdi. Skupaj 76 protestnikov je bilo obtoženih 10 kaznivih dejanj, vključno z izdajo, uničenjem lastnine, vznemirjanjem javnosti in uporom, je po poročanju Associated Press razvidno iz obtožnice. Obtoženi so stari od 14 do 17 let. Avgusta je bilo na protestu za boljše možnosti in delovna mesta za mlade ustreljenih najmanj 20 ljudi, več sto pa aretiranih. Smrtno kazen so v Nigeriji uvedli v 70. letih prejšnjega stoletja, vendar od leta 2016 v državi ni bilo usmrtitev.

Na avgustovskih protestih je bilo ustreljenih 20 ljudi. FOTO: Marvellous Durowaiye/Reuters

Nigerija je ena največjih proizvajalk nafte, kljub temu pa ostaja ena najrevnejših držav. Med tistimi, ki pogosto stavkajo zaradi prenizkih plač, so zdravstveni delavci. Družbo razjeda korupcija v javni upravi. Politiki in zakonodajalci so eni izmed najbolje plačanih, a tudi skorumpiranih v Afriki. Predsednikova žena je denimo upravičena do terenskih vozil in drugega luksuza, ki ga seveda financirajo davkoplačevalci. Nigerija ima z 210 milijoni največje število prebivalcev na črni celini.