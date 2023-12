Osemmesečni otrok umrl, ko je bil sam doma. Mama je odšla kockat ...

Na zrenjaninsko policijo so primer prijavili 27. novembra, na kraju dogodka v vasi Torak pri Žitištu v Srbiji pa so brez znakov življenja našli otroka, starega od sedem do osem mesecev.

»Takoj je bilo obveščeno višje državno tožilstvo, po nalogu katerega so truplo otroka poslali na obdukcijo, da se ugotovi, kako je prišlo do smrti. Obveščen je bil tudi center za socialno delo,« so potrdili na policiji.

Po neuradnih podatkih za zdaj sumijo, da je deček umrl zaradi zadušitve ali sindroma nenadne smrti, a okoliščine še ugotavljajo.

Znanci matere trdijo, da je vse napovedovalo tragedijo, pa tudi, da je bil njen starejši sin pred kratkim poškodovan.

Zasvojena z igrami na srečo

Kot so za medije povedali znanci te družine, se je vse zgodilo, ko je mati štiri otroke, stare od osem mesecev do pet let, pustila same in odšla od hiše.

»Mama teh otrok je zasvojena z igrami na srečo, neštetokrat je otroke pustila same, da je lahko šla v igralnico. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodila večja tragedija,« pravi vir, ki je seznanjen s celotno zadevo.

Spomnimo, še en grozovit zločin se je zgodil pred dnevi v Srbski Crnji v Srbiji, ko je mati svojega sina polila z bencinom in ga zažgala, poroča blic.rs.