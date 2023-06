Z nožem ubil ženo in otroka (9), nato sodil samemu sebi

V Srbiji nova družinska tragedija. Po poročanju srbskih medijev gre za moškega srednjih let, ki je v Pančevu z ostrim predmetom, najverjetneje nožem, pokončal žensko in otroka. Po tem si je sodil tudi sam.

Zločin so zjutraj prijavili sosedje, gasilci pa so na silo vstopili v stanovanje in videli grozljive prizore. Gre za moškega (46), ki je lani ubil ženo (50) in komaj 9-letnega lastnega otroka (9), ki sta se preselila v Pančevo. Po poročanju Telegraf.rs gre za državljane Rusije. Preiskava še poteka ...

V začetku meseca maja sta državo pretresla dva strelska napada, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila skupno 18 ljudi.