Očividci poročajo: Slišali so srhljiv zvok in videli prizor, ob katerem zaledeni kri (VIDEO)

»Veliko smo že videli in slišali, a česa takega še nikoli,« so za portal Blic povedali očividci, delavci skladišča pod Pančevskim mostom, kjer se je sinoči okoli 18.20 zgodila huda prometna nesreča v smeri proti Beogradu. Dve osebi sta izgubili življenje, ko je BMW nemške registracije trčil v tovornjak Zastava, ki ga je v trku prepolovilo.

Sumi se, da je voznik tovornega vozila skupaj s sopotnikom padel iz vozila čez zaščitno ograjo s Pančevskega mostu v reko. Ko so ga izvlekli na čoln beograjske rečne policije, ni kazal znakov življenja. Druga oseba je padla ob vznožje stopnic. Reševalci so lahko le potrdili smrt.

Kot so za Blic povedali delavci bližnjega skladišča, slišanega zvoka nikoli ne bodo mogli pozabiti.

»Cel dan sem delal in se ravno odpravljal domov, ko sem zaslišal močan zvok, ne morem ga opisati, zvenelo je kot zelo glasno zaviranje. Odhitel sem ven in pogledal na most, kjer sem videl polomljeno ograjo in obešeno vozilo. Slišali so se sirene, gasilci, reševalci in policija. Na srečo so na kraj dogodka vsi zelo hitro prispeli,« je razložil dogajanje delavec v bližnjem skladišču.

Ljudje v vročini izgubijo potrpljenje

Na Pančevskem mostu se pogosto dogajajo prometne nesreče, a takšne ne pomni. »Že dolgo delam pod mostom, marsikaj sem videl in slišal, običajno pa so to kakšne manjše nesreče. Ker je vsak dan gneča, ljudje izgubijo potrpljenje, še posebej poleti ob močni vročini. Ljudje tja niti ne hodijo peš, saj je zaščitna ograja slaba, most je dolg, in ko gre mimo avto, se vse trese. Ne vem, kaj bi lahko povzročilo tako nesrečo. Slišal sem, da sta umrla dva človeka, velika tragedija,« je za Blic povedal očividec.

Na kraju nesreče je posredovalo 11 gasilcev Prostovoljnega gasilska društva Zvezdara. Srbska policija vzroke nesreče še preiskuje.