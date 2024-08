Očetu, ki je pokončal sinove (3, 4 in 7 let), žena dejala: »Nikoli, niti čez milijon let, ti ne bom mogla odpustiti tega« (VIDEO)

Oče iz Ohia se je izognil smrtni kazni, potem ko je v petek priznal, da je lani ubil svoje tri mlade sinove. Tako je sodnik Richard Ferenc 33-letnega Chada Doermana obsodil na tri dosmrtne ječe brez možnosti pogojnega izpusta,saj so se med zadnjim zaslišanjem tožilci strinjali, da umaknejo oteževalne okoliščine, zaradi katerih je bil Doerman upravičen do smrtne kazni. Njihov edini pogoj je bil, da prizna krivdo, navaja NBC News.

Položila palec na cev pištole, da bi rešila sinove

Doerman je prav tako priznal krivdo v dveh točkah hudega napada, vključno s streljanjem na ženo, mamo dečkov, Lauro Doerman, ki je palec položila na cev pištole, da bi rešila fante.

»Nikoli, niti čez milijon let, ti ne bom mogla odpustiti tega, kar si storil. Upam, da boš za svoja dejanja plačal, kot si zaslužiš, a nikoli te ne bom sovražila,« piše v izjavi Laure Doerman, ki so jo prebrali na sodišču.

Srhljiva zgodba o umorih se je začela, ko je Chad Doerman 15. junija 2023 zgodaj prišel domov iz službe in šel spat s tremi fanti – Claytonom, 7, Hunterjem, 4, in Chaseom, 3, na njihovem domu.

Ko se je prebudil, je Doerman vzel puško iz sefa za orožje, napolnil nabojnik in dvakrat ustrelil Hunterja, zaradi česar je Clayton pobegnil skozi zadnja vrata. Chad mu je sledil in ga znova ustrelil. Hčerka Laure Doerman, takrat stara 14 let, je videla Hunterjev in Claytonov umor in stekla nazaj v hišo, da bi poskušala pobegniti s 3-letnim Chaseom, vendar ji je Doerman v glavo uperil pištolo in ji zagrozil, da jo bo ustrelil, če ne izpusti dečka.To je tudi storila in deček je zbežal k mami, ki ga je poskušala zaščititi, a neuspešno.