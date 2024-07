Oče osumljenca za umor Danke Ilić prepričan, da je še živa: »Če bo ugotovljeno, da je moj sin kriv ...«

Oče enega od osumljencev za umor Danke Ilić misli, da je deklica še živa. V pogovoru z zasebnim detektivom je Rade Dragijević spregovoril o svojih izkušnjah po aretaciji, pa tudi o tem, kaj misli, da se je dejansko zgodilo z dvoletnico, ki je izginila 26. marca.

»Mislim, da je otrok živ. To je moje mnenje. Ni DNK, ni trupla,« je dejal Dragijević.

Dragijević je zasebnemu detektivu Braci Zdravkoviću povedal, da so njegovo družino čez noč pobili, komentiral pa je tudi postopek proti njegovemu sinu.

»Verjamem, da moj sin ni kriv umora. Če bo ugotovljeno, da je, naj mi sodišče dovoli, da mu sodim,« je dejal osumljenčev oče, navaja Srbija Danas.

Dodal je, da so ga sredi noči izpustili iz pripora, da se zagovarja s prostosti. »Niso mi povedali, da so me aretirali zaradi sodelovanja, ampak so me usmerili na poligraf. Na poligrafu sem bil v Boru,« je še dejal Dragijević.