Bodo izvedeli, kje je Dankino truplo? Moški, ki je priznal, da je punčko zadavil, hoče to

V Banjskem Polju pri Boru v Srbiji je 26. marca izginila dveletna deklica Danka Ilić. Njene starše je policija večkrat zaslišala, nato pa sta Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića 4. aprila aretirala zaradi suma, da sta jo z avtom zbila in spravila v vozilo, nakar je Dragijević, kot je priznal, punčko zadavil z rokami. Po aretaciji je priznal umor deklice in ga podrobno opisal policiji in tožilstvu.

»Izjavil je, da je bil sopotnik v službenem vozilu fiat panda, za volanom pa je sedel njegov kolega Srđan Janković. Priznal je tudi, da je Janković z avtom podrl punčko in jo nato odnesel v vozilo na zadnji sedež in jo zadavil z golimi rokami,« navaja Blic in dodaja, da čeprav je osumljeni Dragijević do potankosti opisal zločin, ni želel razkriti, kje je truplo.

Dejana bodo v četrtek ponovno zaslišali

»Povedal je, da sta nato truplo odpeljala na deponijo, a da je truplo preselil čez dva dni. Natančne lokacije pa ni razkril,« so navedli.

Dragijevića bodo spet zaslišali v četrtek, so za Blic potrdili na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju, a zakaj se je Dragijević odločil zahtevati ponovno zaslišanje, ni znano. Prek svojega odvetnika je tožilstvu poslal pisno vlogo, v kateri je navedel, da želi, da ga tožilka ponovno posluša, da bi pojasnil svojo prejšnjo izjavo, še navajajo srbski mediji.