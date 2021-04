Oče brutalno pretepene deklice (2) v joku klical prijatelja

Prizori, ki so jih šokirali

Policija je prijela očeta (27) in mater (24) brutalno poškodovane dveinpolletne deklice iz Nove Gradiške, ki se v bolnišnici Klaićevo bori za življenje . Nad tragedijo so zgroženi tudi bližji družinski prijatelji, ki ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. Eden izmed njih je spregovoril za Jutarnji list in povedal, da ga je dekličin oče v solzah v četrtek zjutraj poklical in dejal, da najmlajša od treh hčerk ni dobro. Kaj se je zgodilo, pa mu ni povedal.»Povedal je, da so jo odpeljali v Zagreb. Povedal sem mu, da lahko računa name, če potrebuje kakšno pomoč, morda pri varstvu drugih otrok. Kaj se je zgodilo, ni rekel, a ko sem na spletu videl novice, da je bil otrok pretepen, da je v smrtni nevarnosti, me je zmrazilo. Klical sem ga, a je imel izklopljen telefon. Danes sem ga znova klical, a zaman. Videl sem na spletu, da sta bila oba prijeta.«V šoku je tudi daljni član družine. »Od vseh štirih je bila najljubkejša. Pred štirimi leti je začel delati v Nemčiji. V Münchnu je imel tudi sorodnike. Ko se je vrnil domov, je začel delati na gradbiščih. Vse svoje prihodke je namenil družini. Ona pa je znala povzdigniti glas. Normalno, da je kdaj izgubila kontrolo, saj je bila neprespana. Že en otrok je lahko naporen, kaj šele štirje. Nikogar ne branim, niti ne vem, kako je prišlo do poškodb, a če sta imela kaj pri tem, si brezpogojno zaslužita kazen.«Družina naj bi bila centru za socialno delo dobro znana, saj naj bi deklico pred časom že odvzeli, a so jo, ko so si izboljšali življenjske razmere, družini vrnili. 24sata pa še poroča, da je oče pretepene deklice stari znanec policije. V preteklosti so ga že obravnavali zaradi družinskega nasilja, a do zdaj naj ne bi bil nasilen do otrok, temveč do drugih članov družine. Hrvaška javnost je pretresena, pa tudi zdravniško osebje, ki pravi, da tako hudim poškodbam otroka še niso bili priča. Deklica naj bi bila dobesedno prekrita z modricami, utrpela je hude poškodbe glave, zaradi srbečice ima povsem spraskan trebuh in garje.Primer zelo spominja na tistega z jeseniško deklico, ki je pred slabimi petimi leti pretresal slovensko javnost. Zaradi trpinčenja in hudih poškodb, ki sta ji jih zadajala mati Sanda Alibabić in Mirzan Jakupi, je deklica umrla